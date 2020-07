Il Napoli sfoglia la margherita in attacco: proposto Danilo dell'Ajax [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Nella sessione di mercato più spettacolare degli ultimi anni, il Napoli sta per portare la termine quello che potrebbe essere il colpo più caro della sua storia, un anno dopo Lozano. Victor Osimhen, dopo essere stato in città per due giorni, aver incontrato Gattuso e De Laurentiis, potrebbe presto vestire la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, idea Danilo dell'Ajax

Ma il calciomercato si sa, ha le sue ragioni che la ragione non conosce. E soprattutto ha delle vie che sono infinite. Qualora quella che porta a Lille fosse alla fine sbarrata, ce n'è un'altra che potrebbe aprirsi in direzione Amsterdam. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, all'attenzione degli azzurri è stato portato il profilo di Danilo Pereira Da Silva. Classe '99 ha un contratto coi Lancieri valido fino al 2022: per questo motivo, il suo cartellino al momento ha una valutazione di 4-6 milioni. Nessuna trattativa per il momento è stato solo messo a taccuino. Su di lui ci sono anche Benfica e Tottenham.