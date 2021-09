Idasiak, l'agente: "Lunedì Spalletti potrebbe provarlo al Maradona! Rifiutate offerte dalla Polonia, per me vale la B. Ottimo rapporto con Meret, Ospina e preparatore" [ESCLUSIVA]

Massimiliano Simeone, agente del portiere del Napoli Hubert Idasiak, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il momento attuale di Hubert Idasiak? Siamo stati a cena l’altra sera, non abbiamo proprio toccato l’argomento Napoli. Lui è tranquillo, caratterialmente è sempre stato molto distaccato e non avverte particolarmente il clima. È chiaro che mi auguro che ci sia una sliding doors da sfruttare, andrà in panchina a fare il secondo o il terzo a seconda delle situazioni: per adesso è tranquillo, è il solito Hubert.

Ormai sono quattro anni che è a Napoli, vive a Castel Volturno e ha fatto una gavetta non solo da atleta ma anche di vita. È molto preparato, ha una forza mentale importante.

Lunedì gioca al Maradona contro il Benevento? Potrebbe essere per Spalletti una occasione per provare lui e per provare Davide Marfella: sono due giovani che vanno rispettati, si allenano e fanno sacrifici tutti i giorni.

Conoscendo Hubert, se dovesse avere una possibilità la sfrutterà: è comunque un ragazzo di 19 anni, va incentivato nel giocare e va aspettato. Negli anni ha dimostrato una crescita costante e continua, non sono preoccupato.

Esperienza in prestito? Hubert è del Napoli, io rispetto sempre la società e quindi con loro ci siamo visti prima del mercato per parlarne. C’era un problema fondamentale e prettamente italiano: se un ragazzo di 19 anni straniero non può trovare una squadra di Serie C che voleva puntare davvero su di lui, diventava difficile portarlo altrove. Ognuno vede il livello del calcio italiano, secondo me giocherebbe anche in Serie B: il problema non è il valore del ragazzo, non ho voluto nemmeno accettare offerte che provenivano dalla Polonia.

Lui voleva rimanere a Napoli per allenarsi con la prima squadra, si è trovato benissimo con il preparatore dei portieri Rosalen Lopez, me ne parla benissimo. Ha un ottimo rapporto anche con Alex Meret e David Ospina: è una chioccia anche per la Primavera, fare quest’ultimo anno in Primavera 1 è anche un suo merito vista la scorsa stagione. Per quest’anno andrà così, la contingenza e l’esigenza di poterlo vedere in prima squadra è una bella emozione: io la sentirò doppiamente, sono anche tifoso del Napoli. Hubert la vive come una situazione normale, magari col Benevento sarà l’occasione per vedere lui e Marfella in un contesto con meno spinte emozionali e più tranquillo, per capire quanto possono dare alla causa.

A gennaio cambierà qualcosa? Vediamo prima di tutto il Napoli come procede, se la situazione è questa cambiare a gennaio è difficile: ci sono interessamenti, sì, ma cerco di essere un buon mediatore tra il giocatore e la società, ne parlerò con loro. Ma siamo contenti della scelta di esser rimasti a Napoli, vedremo il club quanto vorrà davvero investire su di lui: tra i 2002, per me e per tanti addetti ai lavori, è tra i portieri più forti in circolazione”