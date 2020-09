Iacoponi, l'agente: "Ha già studiato Osimhen, il Parma dovrà stare attento! Credo domenica giocherà dal 1'" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - L’agente del difensore del Parma Simone Iacoponi, Paolo Alberto Faccini, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il cambio di allenatore al Parma tra D’Aversa e Liverani? Direi che una ossatura già c’è, Liverani a Lecce ha fatto intravedere le sue idee: le ha ben chiare, la piazza di Parma è quella ideale e avrà a disposizione una rosa importantissima che il mercato potrebbe modificare da qui sino al termine del mercato. Come può cambiare l’approccio difensivo? Al momento il Parma rimane invariato, quantomeno in difesa: l’anno scorso ci sono stati dei passaggi con la difesa a tre, invece ora si riparte a quattro e Liverani avrà le idee chiare sui giocatori da schierare. Mi sembra che al momento però sia tutto invariato, dipenderà dalle partite da giocare prima della fine del mercato. Gioca domenica contro il Napoli? Presumo di sì, sarà una impostazione diversa da dietro perchè si giocherà col 4-3-1-2 da quanto ho capito: l’anno scorso si giocava molto sui lanci, quest’anno ci saranno due attaccanti. Da come vedo, pare che possa andare proprio così. Ha già studiato Osimhen? Viviamo in un’epoca dove lo studio degli avversari viene fatto in maniera sistematica e scrupolosa, lo staff di Liverani avrà studiato tutto. Osimhen lo si conosce da ciò che ha fatto in Francia, se si presenterà in splendida forma il Parma dovrà stare attento perchè in Europa lo hanno cercato tutti”