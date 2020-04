Grimaldi (avvocato): "Ecco le modalità per chiedere il rimborso del biglietto per Napoli-Inter di Coppa Italia" [ESCLUSIVA]

Sulla vicenda relativa al rimborso della quota parte degli abbonamenti e dei biglietti dello stadio, è intervenuto, ai nostri microfoni, l’avv. Erich Grimaldi, noto, per le sue battaglie legali contro le società sportive di serie A, per aver ottenuto l’applicazione della legge, che regolava l’accesso gratuito per i minori under 14, accompagnati da un adulto pagante e, per aver tutelato diversi abbonati, nel 2016/2017, per i rimborsi parziale degli abbonamenti che, in quella stagione, registrarono un costo di circa il 30/35%, in più rispetto a quello dei singoli biglietti.

“ll decreto emanato il 9 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le numerose restrizioni, ha previsto, lo stop per gli eventi sportivi dalla serie A di calcio che, se riprenderanno, dovranno essere giocati “a porte chiuse”.

Molti tifosi ed abbonati, in questo momento di nota difficoltà economica, stanno chiedendo chiarimenti circa il rimborso da ottenere, per i biglietti acquistati, per Napoli/Inter di Coppa Italia ovvero per la quota parte dell’abbonamento della stagione 2019/2020, rispetto alle partite ancora da disputare.

Coloro che hanno acquistato il biglietto possono chiederne subito il rimborso, come riportato nello stesso regolamento d’uso della SSC Napoli.

Gli abbonati, invece, dovranno attendere le decisioni della Lega, circa le partite da disputare che, con molta probabilità, saranno tutte “a porte chiuse”.

Per ottenere il rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, nei confronti della SSCN, dovrà essere inviata una raccomandata AR o una pec alla società sportiva.

Se la SSCN non dovesse rispondere o decidesse di negare il rimborso, bisognerà rivolgersi al Giudice di Pace, con il patrocinio di un avvocato di fiducia.

In questi giorni, per rispondere alle esigenze di tanti tifosi di diverse squadre di serie A, nonché a molti consumatori, ho creato un gruppo Facebook, denominato #RIMBORSIPOSTCOVID19 (https://www.facebook.com/groups/938842093216071/?ref=share),

dove verranno indicate tutte le modalità per ottenere la restituzione delle somme corrisposte alle diverse società di calcio di serie A.

Tutto ciò sempre che i tifosi non decidano volutamente che i rimborsi loro spettanti siano destinati in beneficenza, per l’emergenza sanitaria del Covid-19.

In questo caso, la società sportiva dovrà fornire prova della donazione effettuata.”