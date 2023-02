Gregucci a CN24: "Champions? Il Napoli è leggero ma ha conquistato rispetto. C'è una cosa che farà la differenza contro squadre come il Real Madrid"

Angelo Gregucci commenta la stagione del Napoli in Champions League. La redazione di CalcioNapoli24 ne ha parlato con lui, in esclusiva:

“In Europa, il Napoli è una squadra leggera che, però, ha conquistato il rispetto. Tutto può cambiare, ma quello che non deve cambiare è l'atteggiamento degli azzurri. Deve affrontare le gare con leggerezza, come ha già dimostrato prendendo a schiaffi Liverpool, Ajax e Rangers, battendo anche il Francoforte, squadra importante del panorama tedesco. Il Napoli ha sempre dimostrato questo gioco, diventando la squadra più europea del nostro calcio. Dai quarti puoi incontrare squadre blasonate, come il Real Madrid, club che deve rivendicare una storia, una tradizione e conosce in maniera approfondita queste manifestazioni. Solo con leggerezza, senza farsi trascinare dalla lettura della storia del club, possono arrivare grandi risultati”.