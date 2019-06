Gaetano-Napoli, tre proposte concrete ed una decisione sul suo futuro: le ultime [ESCLUSIVA]

Calciomercato. Patrimonio del Napoli, Gianluca Gaetano è uno dei giovani più interessanti, in questo momento, del palcoscenico italiano. Classe 2000, classe da vendere. Il Napoli punta e tanto su di lui, ha impressionato tutti. Ha giocato in 5 competizioni sulle 6 alle quali ha preso parte. Tra serie A, Coppa Italia, Primavera 1, Youth League e coppa Primavera ha messo insieme 37 presenze con 22 gol e 8 assist per un totale di 2541 minuti giocati.

Calciomercato, tre club fanno sul serio per Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, le voci sul suo conto sono incessanti e serve far chiarezza. In questo momento va smentita la voce relativa alla Juve Stabia e al possibile accordo tra le parti, in quanto c'è stato solo un approccio iniziale e niente più. I club seriamente interessati a lui sono l'Empoli e il Pescara in serie B e il Bologna in serie A che, tra prestiti e offerte a titolo definitivo, hanno provato ad avere il si del Napoli, senza successo.

Gaetano-Napoli, arriva la decisione del club

Si, senza successo. In quanto, da quanto ha appreso la nostra redazione, il Napoli non vorrebbe cederlo, al momento, neanche in prestito, per non parlarne a titolo definitivo. L'idea di Carlo Ancelotti e del club, sarebbe quella di portarlo in ritiro a Dimaro-Folgarida per valutarlo ancora di più da vicino e decidere con calma. A far saltare i piani del club, però, potrebbe essere la convocazione all'Europeo Under 19 che si giocherà dal 14 al 27 luglio e che potrebbe vederlo protagonista. In questo caso, infatti, il ragazzo potrebbe aggregarsi successivamente alla carovana azzurra, magari nella tournée che comincerà dopo la fine del ritiro per proseguire nella valutazione che porterà, come detto in precedenza, alla decisione definitiva.

