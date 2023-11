ESCLUSIVA - ADL a Roma, nuovo allenatore ma non solo: oggi altri due impegni in programma!

Aurelio De Laurentiis è a Roma! Come anticipato in esclusiva da CalcioNapoli24, questa mattina il presidente ha lasciato l'Hotel Britannique di Napoli - dove ha dormito stanotte dopo la partita Napoli-Empoli - e si è diretto nella Capitale, dove ha appuntamento negli uffici Filmauro.

Esclusiva CalcioNapoli24

Il presidente del Napoli lavorerà da Roma al nome del nuovo allenatore del Napoli, chiamato a sostituire Rudi Garcia che sarà esonerato con ogni probabilità nelle prossime ore. Ma non solo. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti, De Laurentiis è andato a Roma stamattina anche per altri motivi.

Innanzitutto De Laurentiis a Roma ha in programma un incontro con il suo team legale di avvocati per discutere la nuova legge sulla ristrutturazione e le vendite degli stadi italiani.

In programma anche altri impegni di lavoro legati alla serie Tv "Vita da Carlo", prodotta da Filmauro.

Va inoltre ricordato che De Laurentiis vive a Roma e il suo ritorno a casa era già in programma, al di là della sconfitta subita con l'Empoli e della situazione che si è creata a Napoli intorno a Rudi Garcia. Certo è che il presidente darà priorità al nuovo allenatore del Napoli e diverse fonti riferiscono di un summit con i dirigenti del club in giornata.