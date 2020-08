Empoli, Corsi: "Ricci piace al Napoli, ma lo venderemo solo davanti ad una grande offerta. De Laurentiis voleva Bennacer a tutti i costi, ci vide giusto! Ciciretti e Tutino non torneranno" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Calcio Napoli 24 Live, in diretta su Calcio Napoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Veniamo da una stagione che non ha risposto alle attese, abbiamo cambiato tre allenatori e solo Marino ci ha soddisfatto e ci ha dato un contributo di equilibrio e di gestione di gruppo. Proveremo a fare una squadra che non abbia le lacune dello scorso anno, il gruppo non è completo e mancano ancora tre o quattro giocatori. L’allenatore è emergente e la sua idea di gioco somiglia a quella degli allenatori che ci hanno fatto divertire in passato, pensiamo di aver trovato la guida giusta. Protocollo? I numeri dei contagiati non consentono di modificarlo così come non è preventivabile la riapertura degli stadi. Con questa situazione dovremo conviverci e l’azienda calcio non si può fermare altrimenti si va incontro ad una tragedia di carattere economico sociale. Al presidente della lega ho detto che bisognerà essere disposti a giocare anche se ci fossero 5 giocatori positivi in una sola squadra. Ciciretti e Tutino? Non credo torneranno da noi perché abbiamo degli attaccanti importanti che hanno uno stipendio importante. Non ce li possiamo permettere Ciciretti e Tutino, ci affideremo ad attaccanti giovani. Ricci? Abbiamo dato una valutazione al calciatore e per me è più forte di quello che sta comprando l’Inter (Tonali ndr.), ho i valori atletici in mano e so che ha degli ampi margini di miglioramento. E’, però, maturo dal punto di vista della personalità e deve fare almeno 20 gare in A per completarsi. Ha un valore importanti, ho avuto Bennacer, Traorè e il valore di Ricci è quello. E’ un 2001, se avremo una proposta giusta la prenderemo in considerazione altrimenti lo teniamo con noi per cederlo l’anno prossimo. Mi aspetto che venga convocato in nazionale Under 21. Piace al Napoli, ma società come Napoli, Milan o Sassuolo che lo prenderebbe insieme alla Juve, non possono trattare Ricci. Il Napoli deve prendere tre giocatori importanti e un investimento su uno come Ricci lo farebbe dopo che ha dato una fisionomia più precisa alla squadra. Stonerebbe per il Milan, la Fiorentina e il Napoli uno come Ricci. C’è stata la trattativa col Napoli come c’è stata per Bennacer l’anno scorso perché lo voleva fortemente De Laurentiis. Ci aveva visto bene Aurelio. Ricci è un giocatore di quel livello lì con un motore superiore a Bennacer e Traorè. Ho visto giocare Tardelli nel Pisa, aveva 20 ed io 14. Ricci mi ricorda molto Tardelli dal punto di vista atletico”.