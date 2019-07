Elif Elmas è arrivato allo Sporthotel Rosatti, il macedone accolto dai dirigenti del club azzurro: tanti tifosi ad attenderlo [VIDEO CN24]

Calciomercato - E' stato definito a tutti gli effetti l'operazione Elmas, che da ieri sera è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Il calciatore in questi istanti è arrivato allo Sporthotel Rosatti di Dimaro a bordo di un van usato proprio dal club azzurro per spostarsi in Val di Sole. Ad attenderlo c'erano diversi tifosi azzurri, con il giocatore, però, che non si è fermato a rilasciare dichiarazioni ma è entrato direttamente nella struttura alberghiera. Ad accoglierlo, poi, oltre la recinzione diversi membri dello staff dirigenziale del Napoli.

Giunto nel ritiro del Napoli, Elif Elmas, ha stretto subito la mano al capo della comunicazione del club, Nicola Lombardo.

Video in allegato