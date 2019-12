Ancelotti verso le dimissioni, oggi la confessione alla squadra: con lui saluterà anche gran parte dello staff [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Sono ore caldissime in casa Napoli per il futuro della panchina del club azzurro. Carlo Ancelotti è ormai ad un passo dall'addio al Napoli, con la serata cruciale che dovrebbe essere quella di domani sera. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, domani sera il tecnico di Reggiolo dovrebbe rassegnare le sue dimissioni da allenatore del Napoli. Ancelotti questo pomeriggio, durante l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Genk, ha già confessato alla squadra la sua scelta che lo vedrà, salvo clamorosi colpi di scena, lontano dal Napoli già domani sera.

Dimissioni Ancelotti, la comunicazione alla squadra

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a salutare il Napoli dovrebbe essere anche gran parte del suo staff, se non tutto. Sarebbe quindi spiegata l'insolita presenza quest'oggi dello staff al completo del tecnico nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Genk svoltasi a Castel Volturno.

Gattuso Napoli, è in pole

Calciomercato Napoli - Come riportato da Si Gonfia La Rete, in pole tra i possibili successori del leader calmo c’è Gennaro Gattuso, allenato in passato proprio da Ancelotti.

