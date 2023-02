De Napoli: "Spalletti ha ragione, serve tranquillità. Scudetto a Napoli? Il primo amore non si scorda mai ma non esci dallo stadio" | ESCLUSIVA

Al premio “Andrea Fortunato - Lo sport è vita” promosso dalla Fondazione Fioravante Polito e consegnato quest’oggi nel salone d’onore del CONI a Roma, a tanti personaggi del mondo del calcio, c'era anche Nando De Napoli che ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24:

Premio Andrea Fortunato, De Napoli parla del Napoli

“Emozionante ritrovarsi in manifestazione del genere. Ricordiamo personaggi del calcio scomparsi che ci mancano tanto”.

Cremonese battuta, si allunga in classifica...

“Bisogna stare tranquilli, Spalletti ha ragione. Ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto due volte a Napoli e Bigon e Bianchi ci davano tranquillità. Napoli è piazza calda e Spalletti fa bene a restare unito col gruppo”.

Sai cosa vuol dire vincere a Napoli, cosa si prova? Che festa sarà?

“Sarà come il primo scudetto, il primo amore non si scorda mai. Noi non so come riuscimmo ad uscire dallo stadio, Napoli era tutta in strada. I ragazzi del Napoli sanno di giocare in una piazza così importante. Sarà una festa fantastica”.

Osimhen 17 gol in campionato, Elmas invece sale a 6. Il gruppo unito...

“Tutto lo staff di Spalletti ha fatto si che si formasse un gruppo abile a vincere. Spalletti è stato bravo. Tutti quelli che entrano sono calciatori importanti che danno tutto. Dopo due mesi di stop del Mondiale, il Napoli sta bene fisicamente. Quando la testa sta bene, le gambe vanno”.

Così come per la Champions, ormai il Francoforte è alle porte...

“Squadra tosta, i tedeschi sono duri a morire. Non sarà semplice, è la Champions League ma speriamo che il Napoli possa farcela”.

