De Laurentiis tutta la settimana a Castel Volturno: colloquio solo con Spalletti, stasera il faccia a faccia con la squadra | CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis è stato questa mattina a Castel Volturno, nella giornata di rientro al lavoro al Konami Training Center dopo Empoli-Napoli. Ma non ha avuto alcun colloquio con la squadra: è questa la novità.

De Laurentiis Napoli: stasera faccia a faccia con la squadra

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno ha infatti parlato per circa un'ora soltanto con Luciano Spalletti. Sebbene abbia assistito all'intera seduta d'allenamento a bordo campo, il presidente della SSC Napoli non si è espresso e non ha avuto un colloquio con la squadra e i calciatori azzurri, ma soltanto con l'allenatore azzurro.

De Laurentiis a Castel Volturno

Il patron dei partenopei ha lasciato il centro sportivo per ritrovare la squadra stasera: è proprio stasera che parlerà alla squadra. Inoltre, arrivano conferme sulla presenza di De Laurentiis per tutta la settimana alle sedute d'allenamento della squadra di Spalletti.