De Laurentiis incontra gli studenti, ecco i temi toccati. E su Mertens: "Rinnovo? Decido a fine stagione" | CN24

Ultimissime calcio Napoli - "Bellissimo incontro con gli studenti dell’Istituto Francesco Giordani di Caserta organizzato magistralmente dalla professoressa e Cavaliere del Lavoro Annamaria Alois", ha scritto Aurelio De Laurentiis all'uscita dall'istituto scolastico. Dove ha incontrato tantissimi giovani e ha trovato sul maxi schermo un: "Benvenuto presidente".

De Laurentiis all'ITIS Giordani: gli argomenti

"Non vorrei discutere del Napoli e del calciomercato", ha subito precisato Aurelio De Laurentiis ai ragazzi dell'ITIS Giordani di Caserta. Ma come ci raccontano gli studenti all'uscita dall'incontro: "Abbiamo approfondito con l'imprenditore e presidente del Napoli tanti temi e concetti. Abbiamo discusso della guerra in Ucraina, di come ha fatto a diventare un bravo imprenditore. Abbiamo parlato di film e registi, chiedendogli i suoi preferiti. E abbiamo commentato la spettacolare partita di ieri sera di UEFA Champions League", confessano gli studenti ai microfoni di CalcioNapoli24.it.

De Laurentiis all'ITIS Giordani

Rinnovo Mertens, la risposta di De Laurentiis

Sebbene sia rimasto abbottonato sul Napoli e il mercato, al termine dell'incontro ad attenderlo c'era la scorta e il mini-van fuori scuola. Ma per arrivarci, ha dovuto superare un grosso cordone di studenti, tifosi e curiosi. Che hanno incalzato: "Presidente, ma alla fine Mertens rinnova?". Come raccontatoci dal tifoso e studente Rocco: "Alla fine è stata l'unica risposta sul Napoli che siamo riusciti ad avere. Ha risposto: 'Quando finirà il campionato deciderò se rinnovare o meno', prima di salire sul van e lasciare l'istituto".

Quello con De Laurentiis con la sala piena è il primo di una lunga serie che darà ai ragazzi l’opportunità di conoscere alcuni grandi imprenditori campani. A fare gli onori di casa la preside Antonella Serpico, con l’imprenditrice e Cavaliere del Lavoro, Annamaria Alois, promotrice dell’iniziativa.

