Aurelio ed Edo De Laurentiis negli spogliatoi nel pre e post gara: carica e complimenti alla squadra [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calcio Napoli - Come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, Aurelio ed Edoardo De Laurentiis, prima del fischio d'inizio di Napoli-Juventus, sono scesi negli spogliatoi per incoraggiare la squadra. Al trermine del match il patron s'è recato di nuovo negli spogliatoi per complimenttarsi con tutti, coi giocatori, con lo staff di Gattuso al completo, magazzinieri e staff medico, oltre che con l'allenatore stesso. Un gesto che vale più di mille parole visto che, soprattutto per lo staff medico, negli ultimi giorni erano piovute diverse critiche legate ad infortuni muscolari troppo frequenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA