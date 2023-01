Cruz a CN24: "Maradona e Pelè sono il calcio ma Diego era il più grande di tutti!"

Julio Ricardo Cruz ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di CalcioNapoli24 di Maradona e Pelè:

Per un argentino come te cosa vuol dire la scomparsa di Maradona?

“Un dispiacere grande. Per noi argentini era l'idolo, tutti volevamo giocare come lui ma, nonostante il professionismo che abbiamo raggiunto alcuni di noi, ripetere le sue gesta in campo era impossibile. Era diverso dagli altri, è stato il più grande al mondo”.