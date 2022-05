Cremonese, Coppola: "Gaetano ci ha portati in serie A: pronto per il grande salto. Ruolo? Centrocampo, ma deve crescere fisicamente. Carnesecchi? E' da big" | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si sta svolgendo ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Ferdinando Coppola, collaboratore tecnico della Cremonese:

Summer Show, Cremonese Coppola su Gaetano e Carnesecchi

“Sono felice per la promozione con la Cremonese in serie A. Merito alla squadra ma soprattutto al mister Pecchia che ha unito le forze di tutti”.

Con te Gianluca Gaetano, altra importante stagione. Pronto per il grande salto?

“Siamo contenti di Gianluca, ha preso la squadra e l'ha guidata verso l'obiettivo con personalità. Ha avuto una crescita esponenziale. Gli auguro il meglio, che sia Napoli o un passaggio intermedio”.

Con Ancelotti è diventato più centrocampista. Dove lo vedi nel 4-2-3-1?

“Si è confermato a centrocampo a Cremona e l'ha fatto bene. Deve crescere fisicamente ma può reggere il ruolo per le qualità. Potrà ritagliarsi uno spazio importante”.

Carnesecchi, seguito da tanti, c'è anche il Napoli. Quanto è cresciuto questo ragazzo? Quanto è pronto per la A?

“Il lavoro va condiviso con Valerio Visconti. Ho cominciato con lui un percorso lo scorso anno, poi in questa ho proseguito con lo staff più vicino a Pecchia. Di Carnesecchi si può parlare solo bene. Doti fisiche e atletiche importanti, cresciuto a Bergamo e formatosi a Cesena. Questi due campionati con noi lo lanciano verso il grande calcio. Il suo livello è molto alto in serie A e anche il campo dovrà dire la sua parola. Mi auguro che possa fare un passaggio nel grande campionato. Se lo contenderanno in tanti”.

Napoli croce e delizia. Quanto perde il Napoli con la partenza di Insigne?

“La famosa napoletanità di cui tutti parliamo, fa capire il senso di appartenenza. Perdiamo queste doti con il suo addio. Non conosco le dinamiche. Nella gestione De Laurentiis, il Napoli ha sempre operato bene sul mercato e ha portato grandi calciatori. Lo farà anche con l'arrivo di Kvaratskhelia. Arriva anche altro per competere per le prime posizioni. Diamo fiducia alla società”.

