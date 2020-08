Contini, l'agente annuncia: "Ha la certezza di restare al Napoli, abbiamo rinnovato il contratto! Sta a Gattuso dargli spazi durante l'anno" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Vincenzo Pisacane, agente del portiere del Napoli Nikita Contini, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il futuro di Nikita? Lui ha la certezza di restare in azzurro, abbiamo rinnovato e resterà in rosa. Mi auguro che con il tempo riesca a ritagliarsi uno spazio: è molto forte, utilizza i piedi come se fosse un playmaker, alla Virtus Entella ha fatto bene. Un’annata a Napoli o titolare altrove? Ne abbiamo parlato anche con lui, credo sia giusto che rimanga a Napoli e provi a giocarsi le sue carte: lo ritengo pronto per diventare un portiere importante, lo ritengo pronto affinché possa dare affidabilità anche ad un club come il Napoli. Spero e penso che possa trovare uno spazio viste le tante competizioni, poi starà a Gattuso metterlo in campo qualora lo ritenesse pronto”