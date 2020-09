CN24 - Milik-Roma, piovono conferme: i 2003 Modugno e Meloni nell'affare, 'aspettano' il Napoli

Calciomercato Napoli - Piovono conferme da Roma, perché nell'affare che porterà Arek Milik in giallorosso vi sono anche due giovanissimi talenti italiani, entrambi nati nella capitale.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, infatti, sono confermati i nomi di Samuele Meloni, 17 anni compiuti una settimana fa e terzino classe 2003, e Simone Modugno, punta classe 2003 sempre delle giovanili della Roma: i due giovani calciatori sono soltanto in attesa della chiusura definitiva dell'affare fra Roma e Napoli e delle visite mediche del polacco, ma sono ormai certi che l'affare si farà.

Proprio Samuele Meloni ha già pubblicato una storia per salutare il club capitolino:

"Sembra ieri il primo giorno in cui mi sono ritrovato in questa maglia, dove ho pianto, sorriso, faticato, sudato ma soprattutto ho dato tutto me stesso. Ringrazioni tutti gli allenatori, fisioterapisti e la dirigenza, ma soprattutto i miei compagni, la mia seconda famiglia".