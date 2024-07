Chiariello a CN24: "CRC radio ufficiale Napoli, vi svelo un retroscena su ADL!". Poi l'annuncio su Osimhen | VIDEO

Direttamente dal ritiro di Dimaro, subito dopo Napoli-Anaune 4-0, Umberto Chiariello è intervenuto in diretta a CN24Tv : “Radio Crc sarà la radio ufficiale della SSC Napoli per quest’estate ma si sta lavorando anche per i prossimi mesi. Diciamo che è un fidanzamento estivo, speriamo di non lasciarci però successivamente. Radiocronista? Sono tornato alla mia vecchia passione, perché sul groppone ho tantissime radiocronache nei campi della Sicilia, Campania, Calabria. Ho seguito la mia Battipagliese in posti assurdo dove sono stato ricordo e preso a pietrate: quel che ho subito è assurdo, questa per me è acqua fresca. Amavo le telecronache e questa è una mia vecchia passione. Sono più arrugginito magari, ma chi se ne frega.

Napoli-Anaune, Radio Crc e calciomercato: parla Umberto Chiariello

Prima uscita di oggi? Napoli imballato, le gambe male con la coppia Anguissa Cajuste in particolare. Non esageriamo ovviamente essendo un’amichevole, ma Russo e Iaccarino andavano molto più veloci dei due centrocampisti. Però nel secondo tempo ho visto quel movimento a pendolo fatto prima da Politano e anche da Gaetano: pensate un tale movimento fatto da Kvaratskhelia che danni potrebbe fare. Sono stati una serie di movimenti codificati, voluti, e qui si vede la mano di Conte. Quella di Spinazzola non so quanto voluta.

Rafa Marin? Piede educato. Non impegnato particolarmente ma mi ha dato una buonissima impressione per una buona impostazione tecnica e postura nei movimenti. E’ da rivedere chiaramente ma gli appoggi sono puliti, è un giocatore tecnicamente apprezzabile. Osimhen vicino all’addio? Molto. Penso che non lo vedremo a Castel di Sangro. Calenda, l’agente, è a Parigi per trovare l’intesa e portare a Napoli l’offerta necessaria con Lukaku che sbarcherebbe poi in azzurro magari anche con Hermoso in difesa. Lo scambio Raspadori-Chiesa mi affascina da morire, ma la vedo difficile. L'incontro con De Laurentiis per definire CRC nuova radio ufficiale? Gli ho detto 'ma come cavolo fai, tu ci atterri tutti'. Ha un'energia e una capacità incredibile. L'ho trovato in forma strepitosa al di là di tutto. A Castel di Sangro faremo tante belle cose con stand e trasmissioni".