Caso Superlega, il Napoli attende: potrebbe adire le vie legali dopo le disposizioni di UEFA e FIFA [ESCLUSIVA]

Ultime notizie Napoli. Aggiornamenti molto interessanti sulla Superlega, dopo la notizia battuta in mattinata: i club della Superlega hanno deciso di far causa alla FIFA e all'UEFA, portate davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea "per una violazione delle regole sulla concorrenza dell'Unione Europea". Le ipotesi legate a Juventus, Real Madrid e Barcellona porterebbero ad una eventuale esclusione dalla prossima Champions League, ed il Napoli rimane spettatore interessato grazie al suo quinto posto in Serie A.

Superlega UEFA

Napoli ripescato in Champions League?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, i club come Napoli, Real Sociedad e Betis restano alla finestra e potrebbero addirittura adire le vie legali per far valere le proprie ragioni: la disciplina è simile a quella dei concorsi pubblici e degli appalti, nel momento in cui la società vincitrice dimostra irregolarità, si scala nella classifica ed il Napoli potrebbe subentrare facendo valere le proprie ragioni in due modi.

, chiedendo il rispetto di quanto comunicato già in precedenza dall’organo ufficiale europeo. Scrivendo una diffida alla FIGC, chiedendo di far valere le proprie ragioni attenendosi alle linee guida e alle dichiarazioni rilasciate dall’organo ufficiale italiano.

Non è escluso che il Napoli possa decidere di agire in tal senso, nel frattempo il club di Aurelio De Laurentiis attende di capire gli sviluppi nella battaglia legale tra la UEFA ed i tre club della Superlega.