Callejon, l'agente: "Rinnovo? Tra le parti è venuto a mancare l'accordo: il valore che la società ha dato all'impegno del calciatore, è diverso da quello che pensa José" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli | José Maria Callejon resta al Napoli, almeno fino al termine di questa stagione. La sua situazione contrattuale è nota ormai: il suo impegno con gli azzurri ha una scadenza fissata al prossimo giugno, ragion per cui il calciatore è già libero di firmare con un'altra squadra. Un rischio questo, che ha portato anche a delle riflessioni sull'opportunità di una sua partenza in questa stessa sessione di mercato, magari con un minimo indennizzo al club partenopeo per il suo cartellino.

Callejon

Rinnovo Callejon, le parole dell'agente

Si tratta tuttavia di un'ipotesi smentita dal suo procuratore, Manuel Garcia Quilon, in esclusiva ai microfoni della nostra redazione. "Il calciatore è ancora impegnato anima e corpo con il Napoli", spiega l'agente, "e lo sarà fino a giugno, su questo non ci sono dubbi. Tra le parti è venuto a mancare l'accordo sul rinnovo, ma con il rispetto reciproco di sempre. Semplicemente il valore che la società ha dato all'impegno del calciatore, è diverso da quello che pensa il giocatore stesso. Fino alla fine della stagione, continuerà ad impegnarsi, da grande professionista qual è".