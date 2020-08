Callejon-Benevento, filtrano smentite: anche Younes e Llorente fuori dai radar [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Il calciomercato azzurro, dopo l'acquisto di Osimhen, segue due direzioni ben precise. Una è quella che porta ai rinnovi: quelli di Maksimovic, Zielinski, Mario Rui, Di Lorenzo e con ogni probabilità anche Elmas sono prossimi, pur se con tempistiche diverse. Dopo un acquisto così importante però, è soprattutto tempo di vendere. Ci sono profili come quelli di Koulibaly, Allan e Milik che costituiscono delle occasione per monetizzare e servirà farlo anche in tempi brevi. Ci sono poi altri calciatori come quelli di Younes e Llorente, che seppur in uscita, non si impongono come priorità assoluta, ma piuttosto come trattative da concludersi anche, nel caso negli ultimi giorni di mercato.

Callejon-Gattuso

Callejon al Benevento, arrivano smentite

Stando a quanto appreso della redazione di CalcioNapoli24, Benevento non sarà la piazza che li accoglierà: pur gradendo chiaramente i giocatori per il loro valore intrinseco, non rientrano attualmente nei piani di Foggia e del suo staff, che stanno lavorando sotto traccia su altri obiettivi. C'è poi la vicenda José Maria Callejon, il cui contratto è ormai scaduto con gli azzurri. Lo spagnolo, che ricordiamo guadagna oltre 3 milioni di euro all'anno, è un calciatore in grado di fare ancora la differenza, ma il Vigorito di Benevento non sarà l'arena dal torero di Motril l'anno prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA