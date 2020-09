Allan saluta l'amico Bobò in un mare di lacrime! Confessione sull'addio, piccola curiosità sul cane [FOTO CN24]

Mercato Napoli, ultimo saluto di 'Bobò' alias Giuseppe Bruno a neo centrocampista dell'Everton Allan Marques. Entrambi in un mare di lacrime. Al noto chef oltre ad un caloroso saluto presso l'abitazione verdeoro anche una maglietta con tanto di dedica.

Allan-Everton, partenza pronta

Allan Bobò regalo maglia Napoli

Il brasiliano nonostante la grande opportunità professionale in Premier e un ingaggio superiore a quello azzurro si è detto dispiaciuto per come sia finita la storia con la Ssc Napoli, un club e una città che porterà sempre nel cuore. La sua famiglia si era perfettamente integrata sul territorio, i bambini parlavano e scherzavano addirittura in lingua partenopea. Piccola curiosità: la partenza del mediano brasiliano verso Liverpool è prevista nelle prossime 72 ore, nel frattempo il suo entourage sta sbrigando le pratiche di visto per il suo cane. Le valigie sono già pronte, arrivederci e grazie Guerriero.