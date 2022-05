Broja-Napoli, Giuntoli non molla la presa! Ma è sfida a top club: le squadre e il prezzo | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Le vie del mercato sono infinite, e sebbene Victor Osimhen va verso la permanenza in azzurro, il Napoli e Cristiano Giuntoli non hanno mai smesso di cautelarsi con delle alternative. Una delle prime scelte è quella che porta ad Armando Broja, punta di 1,91m classe 2001 albanese. Che quest'anno si è messo in luce in prestito al Southampton, ma è di proprietà del Chelsea. In Premier League quest'anno ha disputato 32 gare, mettendo a segno 6 reti. Ma ha 20 anni ed è una delle punte più interessanti del panorama U21. Ha già esordito anche con la Nazionale albanese, con Edy Reja in panchina: 3 gol e 12 presenze in nazionale.

di Manuel Guardasole - Twitter: @MGuardasole

Broja-Napoli, contatti continui: cifre e squadre su di lui

Ma Armando Broja resta nel mirino della SSC Napoli, che non ha mai abbandonato i contatti con l'entourage del calciatore di proprietà del Chelsea: secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24 da fonti molto vicine al calciatore, infatti, sono ormai mesi che Cristiano Giuntoli è in contatto con il suo procuratore. Le chiacchierate proseguono e non è mai stata abbandonata la pista che porta all'attaccante 20enne. Ma occhio, perché Inter, Milan e "tutti i top club" d'Europa hanno messo gli occhi su di lui e sono in contatto con Armando Broja. Il calciatore e il suo entourage in questa fase non si sbilanciano: c'è il Napoli che resta una possibilità, ma sono tante le opzioni sul tavolo al momento.

Armando Broja - Napoli

Ma qual è il prezzo fissato dal Chelsea? Non basteranno 25 milioni di euro, ci fanno sapere: la valutazione che ne fa il club inglese di Armando Broja è più elevata. L'attaccante albanese, che ha lavorato con Edy Reja, non ha al momento una preferenza e non si sbilancia nemmeno sul gradimento della piazza Napoli, conscio che in Serie A ha al momento altri due ammiratori d'eccezione: confermato infatti il forte interesse di Inter e Milan per Broja. Ma ci riproverà lo stesso Southampton.

Vediamo... Intanto il Napoli non molla la presa e non ha smesso di chiacchierare con l'entourage del ragazzo nato in Inghilterra ma da genitori albanesi, originari di Malësi e Madhe.

RIPRODUZIONE RISERVATA previa citazione della fonte: CalcioNapoli24.it