Biasin a CN24: "Dopo l'addio di Hamsik al Napoli è mancato un punto di riferimento"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto nel corso di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Ci sono arbitri ed arbitri. Alcuni hanno capito che senza tecnologia non si può andare avanti, altri fanno solo affidamento alle loro sensazioni. Non capisco perché si debba ancora fare resistenze rispetto al VAR. Bisognerebbe costruire un gruppo di ‘varisti’ che non siano per forza arbitri o ex arbitri. Magari potrebbe starci qualche ex calciatore. Poi bisogna entrare nella mentalità che più si dà avanti e va data sempre meno autonomia agli arbitri. In Italia c’è un problema di comunicazione, si sente parlare Nicchi e Rizzoli una volta tanto, solo dopo delle polemiche. Va lasciata la possibilità agli arbitri di spiegarsi, c’è un distacco esagerato tra classe arbitrale e resto del mondo. Inter-Napoli è più importante del derby per i nerazzurri. Passando in finale vorrebbe dire grasso che cola dopo dieci anni di insoddisfazioni. Il Napoli ha un problema di personalità in questo momento. Un po’ se l’è auto creato tra ex allenatore, presidente e calciatori. Poi dopo l’addio di Hamsik è mancato un punto di riferimento”.