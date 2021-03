Barrow, l'agente a CN24: "Napoli? Musa m'ha detto che è più forte di Koulibaly! L'Atalanta voleva darlo agli azzurri, Giuntoli bocciò l'idea"

Luigi Sorrentino, agente dell’attaccante del Bologna Musa Barrow, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Col Sassuolo il Napoli ha confermato l’andamento del campionato: un saliscendi dettato anche dalle stranezze legate al covid. Ovvero poca preparazione, poche vacanze, è un terno al lotto in cui non sai cosa ti può accadere.

Il Bologna non ha fame ed il Napoli manca di veleno? Può essere una partita di fuoco e fiamme se trovano continuità nei novanta minuti, se una sola avrà fortuna sarà una cosa facile. Vedo una partita combattuta.

Il rendimento di Musa Barrow? Sul suo percorso di maturazione dico che è tornato ciò che faceva già nella Primavera dell’Atalanta, ovvero la punta centrale di movimento con fronte alla porta. Non giocava così da un po’ di tempo, ha avuto bisogno di un po’ di rodaggio ma è si è calato di nuovo nella parte.

Solo confrontandosi si cresce, io credo sia un attaccante poi decidete voi se prima o seconda punta: deve spaziare sul fronte offensivo e giocare vicino alla porta.

Giocherà titolare? Spero di sì, posso garantire per i gol e per l’impegno senz’altro.

Se ho parlato con lui del Napoli? Con Musa ho parlato ieri, solo uno scambio di battute: gli ho detto che rientra Koulibaly ed è un osso duro, m’ha detto che non c’è problema ed è più forte (ride, ndr).

Futuro? Per ora ha fatto qualcosa ma non quello che m’aspettavo, cinque gol e cinque assist sono pochi.

Interessamento del Napoli? C’era stata la proposta di uno scambio Barrow per Roberto Inglese da parte dell’Atalanta, Giuntoli bocciò l’idea.

Se parlai col Napoli? No, perchè venne bocciata in partenza e non se ne fece più nulla.

Un futuro in azzurro? Napoli è una grandissima piazza, non ci penseremmo due volte. Però al momento ci troviamo bene al Bologna, è una grande società in crescita e con i tifosi che amano Musa. Non ha senso parlarne adesso, stravede per Palacio e punta a carpire quanti più segreti”