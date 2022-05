Bagni: "Deluso per lo Scudetto, sofferta la pressione del Maradona. Kvaratskhelia deve capire che arriva a Napoli. Deulofeu? Straordinario, ma c'è un altro da prendere" | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si sta svolgendo ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Salvatore Bagni:

Summer Show, Bagni sul Napoli e il calciomercato

Come giudichi la stagione del Napoli?

“Sono deluso da tifoso. Faccio fatica a trovare 4 squadre prima di noi. Ha vinto il Milan, avesse vinto l'Inter anche i tifosi avrebbero detto che era la più forte. Il Napoli aveva le carateristiche per arrivare davanti a tutti. Il Napoli non è mancato in qualità ma in leadership. Non tutti hanno la personalità di prendersi i compagni sulle spalle. Quando era il momento di fare il salto, vedi Empoli, Fiorentina e Roma, si è caduti: eravamo dentro il campionato fino alla fine con quei risultati. Abbiamo sofferto il Maradona, la pressione: i tifosi sono esigenti ma ti stanno vicino. Nei nostri anni, ci spingevano tantissimo: per questo c'è delusione”.

Cessione Koulibaly, cederlo un reato per mancanza di personalità?

“In casa ho visto 6 sconfitte, tranne la vittoria con la Lazio ma era la serata della festa per Maradona, del suo ricordo. Tanti calciatori non sanno sopportare la pressione. Fuori casa fai risultato perchè non hai pressione. Poi si avvicina il traguardo e allora non riesci a gestire. Qui c'è il rischio che partino tanti calciatori. Koulibaly sta bene a Napoli ma nel 2023 è in scadenza: o rinnovi o parti. Fabian Ruiz chiederà un ritocco in alto e per questo per me è quello più a rischio, come Osimhen che se dovesse arrivare un'offerta a tre cifre come chiede De Laurentiis, potrebbe salutare”.

Kvaraskhelia e Olivera, cosa guadagna il Napoli?

“Non possiamo giudicare Ghoulam, calciatore straordinario, cresciuto a Napoli, troppi infortuni. Quando ero a Bologna, lo avevo preso dal Santi-Etienne per 1,5mln. E' migliorato a Napoli. Insigne è Insigne, ha avuto un rendimento al ribasso in questa stagione, ma quando giochi da esterno d'attacco devi costruire gioco oltre a fare gol. Kvaratskhelia lo conosco da quando era Under 17, e non aveva ancora 16 anni. Tecnico e fisico, ma deve capire che arriva a Napoli. Con Olivera abbiamo guadagnato in fisicità e strappo ma ricordo che Mario Rui ha fatto un grande campionato e se la giocherà con Olivera”.

Il Napoli tratta Deulofeu, Barak e Bernardeschi...

“Deulofeu gioca in un 3-5-1-1, a Napoli potrebbe giocare da esterno, mi sta meno bene da sottopunta. Si riproporrebbe il problema Mertens. Spalletti ha sempre preferito farci giocare un centrocampista come Zielinski in quel ruolo. Deulofeu è straordinario, ma lo vedo esterno. Barak può giocare da trequartista ma lo vedo più mezzala. Se Spalletti continuerà a giocare con il 4-2-3-1, i due di centrocampo saranno Lobotka e Anguissa, tutti quelli che arriveranno saranno i loro vice”.

