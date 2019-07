Antonio Letizia: "Di Lorenzo? Facevo difficoltà a dribblarlo! Mio fratello Gaetano fu vicino al Napoli..." [ESCLUSIVA]

Notizie calciomercato - Antonio Letizia, ex compagno di squadra di Di Lorenzo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Di Lorenzo? Facevo difficoltà a saltarlo. Giovanni è un professionista e un bravo ragazzo, merita di stare al Napoli. E' arrivato ad Empoli, ha vinto il campionato di B e poi è stato bravo a dimostrare il suo valore in Serie A". "Mio fratello Gaetano? Gli anni scorsi è stato vicino al Napoli, Giuntoli lo conosce bene. Ora al Napoli a destra sono coperti ma lui può giocare anche a sinistra (ride, ndr)". "Privarsi di Insigne? Sarebbe un errore, è napoletano e gioca per la maglia. E' un bravo ragazzo e soprattutto un ottimo calciatore". "Dispiace per il Foggia, è una piazza importante. Succedono spesso queste cose, soprattutto al Sud. Avvenimenti brutti che non dovrebbero accadere". "Il mio futuro? Ci stiamo lavorando".