Allegri-Napoli, fonti vicine all'ex Juventus non smentiscono un approdo futuro [ESCLUSIVA]

Massimiliano Allegri ed il Napoli, cosa c'è dietro la voce relativa all'ex allenatore della Juventus come possibile sostituto di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra?

Allegri-Napoli

Il colpo viene ritenuto complicato ma non impossibile, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24 Live: con De Laurentiis c’è un grande rapporto, si sentono spesso ed una pista Allegri non può essere esclusa. Fonti vicine all’ex allenatore della Juventus non escludono l’ipotesi Napoli, e non smentiscono un approdo futuro, anche se da qui a dare tutto per fatto ce ne vuole e ce ne vorrà.

Allegri sta valutando diverse opzioni: sul tavolo un possibile ritorno alla Juventus e la forte tentazione Real Madrid. Se non dovessero riaprirsi nuovamente, fonti vicine ad Allegri non escludono l’ipotesi Napoli. Non giunge notizia su discussioni relative a cifre o contratti, ma sono confermati i rapporti tra i due.