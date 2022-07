Affare Cissé-Napoli, a fare da intermediario ci sarebbe l'agente di Meret! Ecco quanto chiede l'Olympiakos | ESCLUSIVA

Pape Abou Cissé è un calciatore, difensore dell'Olympiakos e della nazionale senegalese. 26 anni, campione d’Africa e connazionale di quel Kalidou Koulibaly in attesa di ufficializzazione del trasferimento al Chelsea.

Affare Cissé-Napoli

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, ci sarebbe l’apertura da parte del calciatore al trasferimento in Italia con l’intermediazione di Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret. Ma a che prezzo? L’Olympiakos per cedere il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe chiedere una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro per il cartellino.

