Zielinski al bivio: il chiaro messaggio del Napoli ed il Piotr 2.0 come erede designato

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è ormai da oltre 6 anni al Napoli, avendo legato ai colori azzurri la sua crescita come calciatore: sempre a caccia della famigerata continuità per fare il salto di qualità definitivo, il centrocampista polacco resta uno dei giocatori con il maggior tasso tecnico della formazione partenopea.

Dopo un'annata complicata (quella della passata stagione), Spalletti sembra aver trovato la quadra per Zielinski che in questa prima parte è stato tra i giocatori più decisivi del Napoli sia in campionato che in Europa. La duttilità di Piotr, pendolo tra trequarti e mezzala, è uno dei segreti degli azzurri e di un centrocampo tra i più completi nel panorama internazionale.

Zielinski tra rinnovo e addio

Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna circa 3,5 milioni a stagione, poco più del tetto massimo che il nuovo corso del Napoli di De Laurentiis prevede per il monte ingaggi. Una situazione di certo ingarbugliata, perchè alla soglia dei 29 anni (che compirà a Maggio) è lecito aspettarsi che per il rinnovo cercherà di strappare una cifra migliorativa.

Eccolo, dunque, il bivio che si pone davanti a Piotr: rinnovare rispettando i paletti azzurri, oppure abbracciare un'altra avventura al termine di una stagione che tutti si augurano possa divenire storica. Al momento, ça va sans dire, Zielinski è concentratissimo sul campo (6 gol e 7 assist in 21 presenze) per coronare quel sogno tricolore che potrebbe poi fargli prendere qualsiasi decisione con più leggerezza, in attesa di eventuali aggiornamenti da parte del suo entourage per il futuro: per lui di certo non mancano le pretendenti, specialmente in Premier League dove da anni ci sono squadre che gli fanno la corte.

Napoli, caccia all'erede di Zielinski

La questione è dunque ancora in evoluzione e nulla è escluso: rinnovo, cessione o addirittura permanenza con il contratto in scadenza, ma è normale che il Napoli cercherà di monetizzare un eventuale addio del polacco. In tal senso il ds Giuntoli si sta già muovendo a caccia di un degno erede: sono tanti i nomi che circolano nelle ultime settimane, con l'ultimo che porta ad Azzedine Ounahi che si è messo in mostra proprio al Mondiale con il suo Marocco. Il 22enne, centrocampista moderno, potrebbe partire in estate e l’Angers lo valuta 20-25 milioni.

Il prescelto, però, sembrerebbe essere un altro e la bussola porta all'Udinese (proprio il club che per primo credette in Zielinski): stiamo parlando di Lazar Samardzic, giovane calciatore tedesco classe 2002, un trequartista di grande fantasia e qualità, che negli ultimi metri di campo può risultare decisivo con le sue giocate tra assist e gol. Uno Zielinski 2.0, dal valore di circa 20 milioni, che ha già catturato le attenzioni dello stesso Spalletti e che è balzato in cima alle preferenze azzurre per il futuro.

La strada sembra dunque tracciata e porterà all'ennesimo bivio: il Napoli e Zielinski riflettono.