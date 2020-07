Una vittoria preoccupante...

Sarebbe dovuto essere il vero test in vista del Barcellona perchè 'il Sassuolo gioca un calcio propositivo', ma non è andato proprio come voleva Gattuso, anzi. Il risultato è bugiardo, mente perchè questo Sassuolo sarebbe dovuto uscire coi tre punti in tasca dal San Paolo, invece al fischio finale si è ritrovato sotto di due reti e con quattro annullati dal VAR. Gattuso ha sofferto De Zerbi maledettamente, l'unico o quasi a salvare la faccia è stato Elseid Hysaj che ha corso per due e non si è mai risparmiato come fosse la sua ultima chance per farsi confermare in azzurro.

SOLITO palleggio sterile da parte della squadra casalinga che, nel secondo tempo soprattutto, ha accusato la verve dei neroverdi. Primo tempo sprecone con diverse occasioni sprecate (ormai è la normalità). Ai punti ha vinto il Sassuolo, decisamente. Il test è fallito, solo il risultato salva la faccia al Napoli che è parso invogliato e senza stimoli (più che comprensibile). Nessuno tra gli azzurri ha inciso sul match. Milik ha toccato due palle, come se fosse sceso in campo col ventaglio. Callejon non s'è visto, Insigne ha fatto più un lavoro da terzino che da esterno d'attacco. Fabian impalpabile, Lobotka elementare e Zielinski si è perso nelle sue stesse accelerazioni.

QUESTO Napoli va rivisto, probabilmente le due prossime gare con Inter e Lazio testeranno la testa della squadra che l'8 agosto sarà di scena al Camp Nou. Il Barcellona sarà più che in crisi, ma se questo è il Napoli, come dice Gattuso, farà il solletico alla squadra di Setien.

