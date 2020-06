"Una rondine non fa primavera". Ci vuole uno stormo di uccelli affinchè si cominci a pensare che sia cambiata la stagione. Ma non a Napoli. A Napoli, ma per fortuna non solo, basta intravedere una rondine da lontano per uscire a mezze maniche e gettarsi a mare a fare un bagno. E' l'esempio di Hirving Lozano. La rondine sarebbe lui. E' bastato un goal, sugli sviluppi di un corner, nel finale di gara di Verona-Napoli, per tornare a parlare del calciatore che è costato di più nella storia del Calcio Napoli.

In un battibaleno è tornato ad essere fortissimo. Tanti, forse troppi e ingiustificati, gli elogi che sono piovuti per l'attaccante messicano. Da uno che è stato pagato quasi 50 milioni di euro ci si aspettava ben altro. "E' stato schierato fuori ruolo da Ancelotti" (vero), "Viene dal campionato olandese, non è facile ambientarsi in Italia" (vero), "Ha patito il momento negativo di tutta la squadra" (ancora più vero). Ma per un calciatore così costoso queste non devono rappresentare delle scusanti. Nessuno pretedeva un impatto da top player, è giusto che si dia del tempo a chi arriva dall'estero. E' giusto parlare di 'fuori ruolo' perchè con Ancelotti ha fatto spesse volte la prima o la seconda punta, ruoli che non ha mai fatto in carriera.

Però col tempo è stato spostato a destra, qualche spezzone a sinistra, riproposto alle spalle della punta. Non è mai andata bene per Lozano. Nemmeno quando ha segnato è riuscito a guadagnare la palma di migliore in campo. Va detto. Non è un delitto dire che è stato sbagliato l'acquisto, si può. Almeno per ora.

Starà a Gattuso capire se potrà essere utile alla causa Napoli. Se il tecnico dovesse essere convinto che Lozano possa essere utile davvero alla squadra allora sarebbe anche giusto confermarlo e dargli una nuova possibilità. Ma se già l'allenatore crede che non sia adatto al progetto tecnico da lui guidato allora sarebbe il caso di metterlo sul mercato e provare a chiedere anche 35 milioni per la sua cessione.

