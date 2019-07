Un vice-Allan non arriverà, è Ancelotti a inventarlo...

Sarà un Napoli offensivo, duttile e capace di creare superiorità numerica nella metà campo avversaria. Queste le indicazioni del ritiro svolto a Dimaro, il modulo sarà il 4-2-3-1. Futile guardare i risultati delle tre amichevoli contro Benevento, Feralpisalò e Cremonese, il calcio d'estate è da leggere tra le righe per percepire cosa si vedrà in una stagione calcistica ricca di impegni e obiettivi. La dimostrazione è stata la vittoria di ieri contro il Liverpool: il risultato conta poco: l'importante è la sostanza. Note positive ce ne sono e pure tante, questo è il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti: il tecnico è riuscito a plasmarlo a sua immagine e somiglianza, ma qualche problema c'è e va risolto.

BUCO DELL'OZONO A CENTROCAMPO - Allan raggiungerà la squadra a Miami per la doppia sfida contro il Barcellona, unico centrocampista difensivo della scuderia di Carlo Ancelotti. Elmas, Fabian, Gaetano e Zielinski non sono fulmini di guerra, anzi prediligono il fraseggio a centrocampo invece di ricoprire sulla linea difensiva. Quattro amichevoli e qualche contropiede subito di troppo, un dato da non sottovalutare. E' anche vero che l'assenza di Allan si è fatta sentire ed è proprio per questo che manca un suo vice. Il centrocampista non può giocare tutte le partite e un mediano di rottura con la difesa così alta serve come il pane. Ancelotti in conferenza stampa ha chiaramente affermato: "Numericamente a centrocampo stiamo a posto". Non sappiamo se è un bluff o meno ma in cuor suo sa bene che un altro centrocampista di rottura manca in questo Napoli.

LA SOLUZIONE CALLEJON - "Callejon centrocampista? Ha giocato molto bene, con intelligenza! Esperimento? Sappiamo che su Callejon si può contare in ogni posizione". Messaggio chiaro e preciso: lo spagnolo sarà il jolly del Napoli. Nel test amichevole contro la Cremonese ha ricoperto il ruolo di mediano per qualche minuto, preoccupandosi della fase difensiva e di coprire i terzini che si proponevano in attacco. Contro il Liverpool, invece, ha giocato dal primo minuto in quella posizione non sfigurando, anzi. Se non dovesse arrivare un vice-Allan, Ancelotti se l'è costruito in casa.

