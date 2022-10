Un'occasione che vale una carriera

I giovani, il calcio del futuro e l'Italia che cerca il rilancio. Si parte dai settori giovanili, per arrivare a calcare i campi di calcio, di grande livello. Ed è quello che sta accadendo ad Alessio Zerbin.

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027”, con questo comunicato la SSC Napoli comunica l'accordo con l'esterno classe '99.

Zerbin nel calcio dei grandi

Novarese di nascita, Zerbin ha cominciato all'età di otto anni ad entrare nell'orbita dei club di prestigio, quando giocò nelle giovanili dell'Inter. Poi il passaggio al Gozzano, in Serie D, lì dove cominciò a portare su di se gli occhi di Cristiano Giuntoli. L'approdo al Napoli risale al 2017, mettendosi in mostra nella Primavera, arrivando in doppia cifra in quella stagione. Via poi al giro per la serie C e infine la B, tra Viterbese, Cesena e Pro Vercelli, prima del Frosinone, dove è riuscito ad imporsi, meritado la fiducia di Luciano Spalletti.

L'esperienza al Frosinone e l'arrivo della Nazionale

Nove gol nel 2021/2022 col Frosinone, cosa questa che ha spinto anche il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini a convocarlo. Sempre da subentrato in serie A e in Champions League, riesce a convincere per la sua applicazione ma anche per la sua duttilità: da terzino ad esterno, fa poco differenza. Anche contro il Liverpool e a San Siro contro il Milan, si è fatto apprezzare. Dati che hanno convinto tutto il Napoli a puntarci, tanto che dai ritiri estivi di Dimaro e Castel Di Sangro è considerato una valida alternativa a Politano, Lozano e Kvaratskhelia.

Rapido, abile nell'uno contro uno come dimostrato anche in queste prime partite col Napoli, può giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, accentrandosi per calciare col destro. Il suo agente, Furio Valcareggi ha detto oggi di lui:

“Il rinnovo di Alessio con il Napoli fino al 2027? Il Napoli ci disse che avrebbe avuto piacere a tenerlo, e voleva valutarlo a Dimaro e Castel di Sangro: è un classe 1999, noi dicemmo che saremmo stati felicissimi a patto che non fosse trattato come un Primavera. Il Napoli lo ha valutato positivamente, il rinnovo è stato naturale: già a Castel di Sangro avevamo una bozza di accordo”.

Doti e qualità, applicazione e spirito di sacrificio, quelle che servono ad un ragazzo che viene lanciato nel calcio che conta. Si dice sempre 'largo ai giovani' e il Napoli, nelle ultime stagioni, lo sta facendo, con Zanoli e Zerbin. La strada da percorrere è quella giusta, questa è un'occasione che vale una carriera.

