Un Napoli cinico annichilisce lo Spezia in 45 minuti! Poker autorevole degli azzurri al Picco

Difficile commentare una partita quando effettivamente una partita non c'è mai stata. Lo Spezia fin dal primo minuto si è consegnato tatticamente al Napoli, che a differenza della gara d'andata, ha dato sfogo ad una grande concretezza chiudendo il match nei primi 45 minuti.

Gattuso e Osimhen, Napoli

Spezia-Napoli, l'analisi

Difesa altissima e tante palle perse in mediana dagli uomini di Italiano, sono state una vera manna dal cielo per il Napoli che non ha dovuto fare altro che innescare Osimhen per far male allo Spezia.

Prima Zielinski e poi due volte Osimhen hanno approfittato di tanta bontà e portato il Napoli sul 3-0 nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Napoli tenta di abbassare i ritmi e gestire il vantaggio. Scelta che non paga, visto che lo Spezia ne approfitta e accorcia le distanze con Piccoli al primo tiro in porta.

Nel miglior momento della squadra di Italiano, però è il Napoli a trovare nuovamente il gol con il neo entrato Lozano servito dal solito Osimhen lanciato in porta dopo l'ennesimo sciagurato tentativo dei liguri di applicare la tattica del fuorigioco. Tanti i demeriti degli avversari, ma tanti anche i meriti degli azzurri.

Gattuso è stato bravo a trasmettere l'importanza della gara ai suoi e a fargli capire quanto fosse fondamentale sfruttare ogni occasione per mettere fuori partita lo Spezia il prima possibile.

Il tecnico azzurro sapeva benissimo che lo Spezia avrebbe provato, come di consueto, a fare la partita e ha aspettato gli avversari senza pressare in maniera estenuante come di consueto.

Lo Spezia si è alzato portando la difesa sulla linea di centrocampo per restare corto, lasciando le praterie per Osimhen che non si è fatto pregare ammazzando la partita con la sua potenza e la sua velocità.

L'unico rischio era quello di abbassare troppo i ritmi e cadere nel pressing avversario. Così non è stato e tutto è andato secondo i piani.

Solo un piccolo passaggio a vuoto all'inizio della ripresa ha permesso allo Spezia di accorciare il gap. Gli azzurri non si sono disuniti e hanno amministrato trovando il gol del poker che ha definitivamente spento le residue velleità avversarie.

Una vittoria che porta il Napoli al secondo posto in attesa dei match delle dirette concorrenti nella corsa Champions.

Ora testa all'Udinese, squadra in salute che, a differenza dello Spezia, tende ad adattare il suo gioco a seconda delle caratteristiche degli avversari.

RIPRODUZIONE RISERVATA