Tre cose che non ci saremmo mai aspettati

Notizie Napoli calcio - Alzi la mano chi ad agosto si aspettava un Napoli che a febbraio stesse volando verso lo Scudetto con 13 lunghezze di vantaggio sulla seconda ed impegnato ancora in Champions League da protagonista.

Le 3 cose inaspettate del Napoli di Spalletti

Ad essere onesti eravamo in pochi ad aspettarci un rendimento del genere, con una squadra che sembra una macchina perfetta e che vuole continuare a correre verso i traguardi finali. Bisogna mantenere alta la concentrazione, vero, ma tre aspetti ci hanno già colpito profondamente di questo Napoli 2.0 targato Spalletti.

1) Piano tecnico-tattico - Il Napoli ha stravolto la definizione calcistica di 'ruolo'. Gli azzurri occupano gli spazi che si liberano nella loro zona di competanza con movimenti atipici e imprevedibili rispetto a quelli canonici del proprio ruolo.

Questo mette in difficoltà gli avversari sia nel pressing a uomo che in quello posizionale. Seguire a uomo il proprio avversario vorrebbe dire essere portati a spasso per il campo lasciando sguarnita la propria zona di competenza. Impossibile porsi su una ipotetica linea di passaggio per cercare di intercettare il pallone, visto che il destinatario potrebbe essere potenzialmente ovunque e non dove è prevedibile che sia in base al suo ruolo.

Il calcio di Spalletti e il non plus ultra di quello che oggi si definisce 'calcio liquido' che si allontana dalla concezione tradizionale di ruolo per fare spazio ad un calcio di occupazione degli spazi ove necessario. Un'evoluzione enorme, difficile da contrastare e che Spalletti ha messo in piedi in pochi mesi. Un cambiamento profondo rispetto al Napoli dell'anno scorso.

2) Piano Fisico - Guardando a ritroso, nelle stagioni precedenti, il Napoli non ha quasi fatto mai mancare un'idea di gioco propostiva e votata all'attacco. Ciò che forse mancava agli azzurri era invece un'ossatura più fisica in diversi match: quante volte, con avversari europei più strutturati, o in Italia con squadre muscolari come le varie Juventus o Atalanta i partenopei andavano in difficoltà?

Quest'anno la musica appare totalmente cambiata, non solo per l'aggiunta di centimetri o chilotaggio, ma anche per una predisposizione diversa allo "scontro fisico". In gare chiave come quella in Champions contro il Liverpool o in Serie A proprio contro i bianconeri, il Napoli non solo non ha sofferto la maggior stazza avversaria, anzi ha dominato la contesa in lungo e in largo: merito anche di un atteggiamento diverso, in alcuni ruoli cardine. Basti pensare ai vari Lobotka, Mario Rui o Zielinski, di certo non dei "marcantonio", ma che con determinazione e sagacia tattica hanno retto l'urto contro avversari ben più quotati dal punto di vista fisico.

Una cambiamento di certo auspicato da tanti, ma che in pochi si immaginavano potesse essere così repentino. Merito del lavoro fisico e mentale di Spalletti, che ha inculcato nella mente degli azzurri l'idea che non ci sono avversari insormontabili.

3) Piano mentale - Tra gli aspetti che hanno maggiormente sorpreso di questo Napoli, c'è da considerare la pressione psicologica messa sulle squadre inseguitrici. Una sensazione nuova per gli azzurri, che spesso hanno dovuto subirla negli anni precedenti.

Sotto l'aspetto del gioco si avverte quasi una sudditanza: nessuna ha mostrato un periodo costante di gioco spettacolare e concreto di simile livello. E questo già regala una buona dose di frustrazione per le aspettative di rimonta.

Se poi si aggiunge l'enorme divario in classifica, anche questo del tutto inaspettato, la pressione si fa quasi insopportabile. Così il Milan va in crisi anche perchè non riesce a tenere il passo degli azzurri. L'ambiente Inter inizia a ridimensionare la percentuale di possibilità di rimonta sul Napoli, avvicinandosi a piccoli passi allo zero. E se qualcuno punta alla Coppa Italia per salvare la stagione, è quanto dire.