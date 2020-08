La SSC Napoli è garanzia di plusvalenze, da Karnezis a Milik: Giuntoli crea valore per 160 milioni [FOCUS CN24]

Napoli - Il calciomercato post-Covid sarà sicuramente il più difficile degli ultimi anni. Non si registreranno trasferimenti a cifre record e la bravura di un diesse starà nel far fruttare al massimo le cessioni provando magari a fare qualche scambio oppure lavorando d'anticipo. Il Napoli ha Giuntoli che, in base alla lista dei partenti, potrebbe ribattezzarsi come lo Zio Paperone dei direttori sportivi poichè riuscirà quasi sicuramente a portare a casa tutte plusvalenze ossigenando nuovamente le casse del Napoli dopo lo sforzo Osimhen (seppur dilazionato in più esercizi). Si sa, le trattative non sono mai semplici soprattutto quelle con giocatori in uscita dal Napoli ma analizzando i valori a bilancio di chi ha la valigia pronta possiamo notare, parafrasando un vecchio motto di Piero Chiambretti, come comunque vada sarà un successo o quasi per il bilancio partenopeo.

La nostra analisi inizia dai portieri. Aspettando di capire quale sarà il destino di Meret ed Ospina, possiamo già dire che la cessione di Karnezis al Lille ha fruttato una plusvalenza di 1.6 milioni essendo il greco iscritto a bilancio per un valore di 3.4. il Lille ha acquistato l'estremo difensore per 5 milioni. A questo vanno poi aggiunte le plusvalenze nette di 5 milioni totali per gli altri giovani della Primavera passati ai francesi nell'operazione Osimhen. Il Napoli, può sembrare un paradosso, ma dall'affare per la punta nigeriana è riuscito a ricavarci quasi 7 milioni tra Karnezis e ragazzini pagandosi di fatto quasi la prima rata del cartellino di Victor. Se non è un capolavoro questo...

Stando alle voci di radiomercato, in questo settore i calciatori in via d'uscita sarebbero: Ghoulam, Hysaj, Koulibaly e Maksimovic. I valori correnti a bilancio conteggiando anche l'ammortamento sono i seguenti: Ghoulam 6, Hysaj 2.9, Koulibaly 12.1 ed infine Maksimovic 3. In base alle cifre che girano per presunte offerte arrivate in società per questi giocatori, si capisce come il Napoli vada praticamente sul sicuro (forse tranne per Ghoulam) sul discorso plusvalenze. Volendo ipotizzare gli addii di Hysaj per 20 milioni, Koulibaly 70 e Maksimovic 15, il tesoretto complessivo, tenendo conto del valore contabile, sarebbe di 87 come surplus. A centrocampo Allan ha un valore a bilancio ancora di 6.3 ed un'eventuale cessione all'Everton per 35 milioni frutterebbe 28.7 milioni di plusvalenza. Tra difesa e mediana, Giuntoli potrebbe creare valore per quasi 116 milioni

In attacco è certa ormai la cessione di Milik (a bilancio è iscritto per 5.9 milioni). Se De Laurentiis riesce a farsi dare cash in base alla sua richiesta di 40 milioni, il Napoli intascherebbe sui 35 di plusvalenza. Llorente, acquistato a zero come Younes, frutterà in caso d'addio a prescindere un valore positivo. Incertezza su Lozano che a bilancio oggi ha un valore di 14.7 milioni mentre Ounas, ritornato dal prestito al Nizza, vale ancora 2.6 a bilancio. Conteggiando i tre reparti, le plsuvalenze sarebbero di 158 milioni.

