Dalla gestione della rosa all'integralismo tattico: il calcio moderno di Sarri reso vecchio da Spalletti

Venerdì torna il confronto tra Spalletti e Sarri.

Due allenatori che hanno fatto la storia recente del Napoli.

Due squadre in cui è tangibile la firma dell'allenatore, simili nel disegno tattico e in alcuni aspetti di gioco, ma profondamente diversi per risultati e gestione della rosa.



Se Spalletti, dopo due anni sabbatici, ha mostrato sulla panchina azzurra, una filosofia calcistica nuova sulla base di quanto mostrato in campo, non si può dire lo stesso per Sarri il cui calcio continua a sembrare integralista e poco propenso ad approfittare dei cambiamenti.

E' anche evidente che l'attuale allenatore azzurro abbia impiegato molto meno ad inculcare il proprio modello di gioco ai calciatori rispetto a Sarri.



Se il Napoli di Spalletti, infatti, dimostra di essere una squadra improntata sui dettami dell'allenatore dopo appena un anno e mezzo, non sembra essere lo stesso per l'attuale Lazio di Sarri, o almeno non ancora.

L'allenatore di Figline è al suo secondo anno sulla panchina dei biancocelesti, e acuti di rilievo a parte, non sembra aver trovato la continuità che a Napoli trovò definitivamente soltanto al suo terzo ed ultimo anno.



Paradossalmente, la Lazio ha sfoggiato le sue migliori prestazioni di squadra senza Immobile, mentre con il suo bomber in campo fa più fatica anche se il buon Ciro, la porta la trova sempre o quasi.

Altra domanda lecità è: quanto ha inciso il valore tecnico dei calciatori a disposizione nel Napoli di Sarri nel triennio al cui culmine gli azzurri sono arrivati a sfiorare lo scudetto?

E soprattutto, il Napoli di Spalletti lo perderebbe in un albergo del centro di Firenze?

Spalletti e Sarri, allenatori di Napoli e Lazio

Altra perplessità riguarda la gestione della rosa.

Premettendo l'aumento delle sostituzioni da 3 a 5, è evidente che Spalletti abbia trovato un modo di sfruttarle migliore rispetto al collega.

Se il Napoli attuale ha un punto di forza negli ingressi dalla panchina con calciatori che spesso e volentieri incidono pesantemente sul match, non si può dire lo stesso per la Lazio.



Se per Spalletti le cinque sostituzioni rappresentano una grande possibilità per cambiare l'andamento della partita, per Sarri sembrano ancora costituire un problema.

Certo la rosa della Lazio non è profondissima, ma i cambi del tecnico biancoceleste, continuano ad essere prevedibili e tardivi, proprio come avveniva a Napoli, probabilmente l'unico difetto che gli veniva puntualmente imputato durante la sua permanenza all'ombra del Vesuvio.

Proprio ieri contro la Sampdoria, Sarri ha effettuato solo 4 cambi su 5 i 2 al 60' e 2 all'85'.

Senza nulla togliere all'emozionante epopea di Sarri in azzurro, il paragone con la gestione di Spalletti sembra quasi improponibile sotto molti aspetti.



Se, nonostante gli ottimi risultati e le emozioni regalate ai tifosi azzurri, qualche limite quel Napoli ce l'aveva, il Napoli di Spalletti sembra proprio non averne.

