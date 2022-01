Spalletti Factor, è boom valore rosa. Da Rrahmani a Elmas: il dato

Napoli calcio - La bravura di un allenatore si misura non solo dai risultati ma anche dalla creazione di valore in termini di crescita del valore dei cartellini. La valorizzazione del parco giocatori è un asset importante di una squadra di calcio come il Napoli la cui politica si è sempre contraddistinta per plusvalenze, acquisti di prospettiva diventati top player internazionali e sostenibilità economica con il processo di autofinanziamento. Quando Spalletti si è insediato sulla panchina del Napoli sono due le cose che gli sono state chieste: entrare tra le prime quattro e valorizzare tutta la rosa per rendersi conto del reale valore degli acquisti fatti in passato. Lo stesso De Laurentiis, in una delle recenti uscite, confessò di essersi ricreduto su alcuni acquisti che sembravano sbagliati ed invece ora sono dei veri e propri gioielli da custodire.

Valore rosa Napoli, il lavoro di Spalletti e Giuntoli

Il lavoro di Spalletti in campo e di Giuntoli dietro scrivania sta portando i primi frutti. Nel caso del diesse, come abbiamo già raccontato in passato, si è trattata di una rivalsa verso chi lo voleva mettere alla porta dopo quel Verona-Napoli dello scorso anno. Adesso quella roba è acqua passata. I numeri ci dicono che da quando c'è 'Spallettone' la maggioranza dei cartellini del parco calciatori a disposizione ha avuto un aumento di valore. Se escludiamo coloro che hanno il contratto in scadenza (il valore del cartellino non può essere oggettivamente misurato) il resto ha più o meno beneficiato della nuova gestione tecnica. Questo ha portato di conseguenza ad una rivalutazione economica di non poco conto in termini di bilancio ed anche in chiave mercato. Di seguito il valore cartellini degli azzurri dal 30 giugno 2021 a dicembre 2021 secondo le stime di Transfermarkt: