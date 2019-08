Sotto il cielo di Marsiglia brilla la gioventù di Elmas e Gaetano, un buon Napoli espugna il Velodrome

Buon primo tempo quello del Napoli al Velodrome. Azzurri che arrivano al riposo in vantaggio 1-0 grazie ad un gol confezionato dalla vecchia guardia.

Insigne, Callejon e Mertens collezionano il gol del vantaggio, mentre i nuovi sfoggiano una prestazione all'altezza.

Tra tutti spicca il giovane Elmas che a discapito dei suoi 19 anni dimostra maturità con alcuni interventi di 'esperienza' con cui strappa il pallone agli avversari con grinta ma senza mai commettere fallo.

Al suo fianco un ormai non più soprendente Fabian Ruiz gestisce il gioco e fa girare la squadra con calma e sicurezza.

Bene anche Manolas accanto ad un non irreprensibile Luperto.

ll Marsiglia costruisce poco o nulla di pericoloso con un Meret pressocchè inoperoso nei primi 45 minuti, affidandosi alla fantasia dei suoi giocatori offensivi.

Nel secondo tempo tanti cambi decisi da mister Ancelotti con Callejon che si accentra al posto di Fabian e Gaetano che sostituisce un ottimo Elmas all'esordio da titolare in maglia azzurra

Secondo tempo molto spigoloso con molte scaramucce tra i 22 in campo. Tensione che toglie la scena al gioco, ma è sempre il Napoli a rendersi più pericoloso rispetto ai francesi che infatti si innervosiscono entrando duro accecati dalla frustrazione.

Tra i migliori della ripresa Gaetano e Callejon. Il giovane napoletano senza timore prende in mano le redini del centrocampo. Ottimo in fase di impostazione, bene in fase di filtro anche se è un fondamentale dove ancora migliorare.

Buone le trame di gioco degli azzurri che riescono sempre a liberare l'esterno in fase di spinta. Da rivedere i cross non sempre precisissimi e soprattutto utili per l'attacco leggere on campo dopo la sostituzione di Milik.

Risultato finale 1-0 e seconda vittoria degli azzurri nelle aichevoli di lusso del Napoli dopo quella di Liverpool. Buone idee di gioco, ma si deve ancora miglirorare in concretezza. Gaetano ed Elmas le due note positive. Milik e Hysaj da rivedere.