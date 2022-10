Simeone lo 'Spaccapartite dalla panchina': nessuno come il Cholito in Serie A

Il primo posto in Serie A e nel girone di Champions League con risultati roboanti, potrebbe già di per se, rappresentare una notizia clamorosa viste le premesse di questa stagione del Napoli.

Tanti sono i gol messi a segno dagli azzurri in questo primo scorcio di campionato. Ben 22 in campionato e addirittura 13 in 3 partite in Europa.

Una vera e propria macchina da gol messa a punto da Luciano Spalletti nonostante l'assenza del bomber principe di questa squadra: Victor Osimhen.

Senza il nigeriano, paradossalmente, il Napoli ha collezionato 6 vittorie consecutive mettendo a segno ben 19 reti (12 in Serie A e 7 in Champions)

Dati impressionanti, in cui pesa non poco, l'apporto della panchina.

In Campionato 5 reti su 22 (quasi 1 su 4) sono arrivate da coloro che sono subentrati dalla panchina.

In Champions League sono 4 su 13 (quasi 1 su 3) i gol arrivati da chi non faceva parte della formazione titolare.

Il re dei bomber subentrarti è Giovanni Simeone con 4 gol (2 in Serie A e 2 in Champions)

1 gol a testa per Politano, Lozano e Olivera in campionato

1 gol a testa per Raspadori e Ndombele in Europa.

Per far capire pienamente il peso delle reti messe a segno dal Cholito in Serie A, basterebbe evidenziare che il bomber più prolifico da subentrante nella scorsa stagione di Serie A, è stato Andrea Belotti con 5 reti totali dalla panchina. Simeone ne ha già segnati quasi la metà appena alla 9°giornata.

Simeone è l'uomo dei gol pesanti

Se in Champions League, i gol dalla panchina sono stati utili ad arrotondare un risultato già positivo, in campionato il discorso è leggermente di verso.

Su 5 reti, almeno 2 sono da considerarsi pesantissime.

Se una di Politano contro il Verona sul 4-2, e quelle di Lozano e Olivera contro la Cremonese sul 2-1 e sul 3-1, non hanno influito in maniera determinante sul risultato finale dei match, le 2 di Simeone (contro il Milan sull' 1-1 e contro la Cremonese sempre sull'1-1) sono da considerarsi assolutamente determinanti, o almeno pesanti 4 punti.

I numeri parlano chiaro: Giovanni Simeone è lo 'Spaccapartite azzurro'.

Quelle poche volte che in questa prima parte di stagione il Napoli si è trovato col risultato in bilico, è stato il Cholito a togliere le castagne dal fuoco.

