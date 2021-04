Se il Napoli è questo si va in Champions

L'Inter troverà di certo una squadra in salute. Il Napoli di Gattuso esce vincitore da Marassi con un 2 a 0 secco alla Samp di Ranieri. S'è sofferto, è vero, ed a tratti anche troppo, però un Napoli così non sarebbe potuto tornare da Genova senza i tre punti in tasca. Gli uomini di Gattuso offrono un bel calcio con giocate fatte da un mix di spensieratezza e concentrazione, un calcio fatto di verticalizzazioni, un calcio spinto, dal quale forse ti aspetti di più dal punto di vista realizzativo. Perchè il Napoli ci è arrivato tante volte davanti ad Audero, ma o la bravura del portiere, o la mancanza di lucidità, hanno stabilito il risultato solo sullo 0 a 2.

PERO' anche i blucerchiati hanno avuto le loro chance, forse fin troppe. Koulibaly è stato monumentale, Ospina anche, Manolas in versione marcatore ha lasciato pochissimi spazi. Bene anche Di Lorenzo e Mario Rui, insomma il Napoli di oggi ha funzionato tranne qualche piccolo black out al quale, però, siamo abituati. Serviva vincere a Marassi soprattutto per dimenticare la sconfitta di Torino che ancora brucia soprattutto in termini di classifica.

IL NAPOLI procede la corsa Champions, manda un segnale alle concorrenti e si appresta ad affrontare la capolista Inter. Non perdere contro i nerazzurri significherebbe non poco per Gattuso & Co, però è giusto crogiolarsi nei tre punti portati a casa oggi. Meritati, tutti. Da sottolineare l'egregia prova di Fabian che fa girare a meraviglia le manovre dei suoi. Bene anche Osimhen, anche quando ha poco spazio a disposizione. Il nigeriano ha lavorato molto per la squadra cercando di servirsi utile anche in fase di possesso palla.

I PRESUPPOSTI per la rincorsa al quarto posto ci sono tutti, servirà solo non sbagliare nient'altro. S'è già sbagliato troppo in stagione, altri errori non se li possono più permettere.

RIPRODUZIONE RISERVATA