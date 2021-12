Scatta l'ora di Meret?

«Meret è forte come Ospina, solo che non possiamo schierarne due». Queste le parole di Spalletti nei mesi scorsi, ma, ad oggi, è chiaro che in realtà l’allenatore del Napoli abbia stabilito delle gerarchie: Ospina è il titolare, Meret l’alternativa. 19 presenze contro 7, fanno si che il colombiano (anche quest’anno) abbia la meglio sul giovane portiere italiano, sempre più stufo di essere messo ai margini del progetto tecnico.

Napoli: momento no di Ospina

Nelle ultime partite di campionato il colombiano non sembra proprio irreprensibile: tra Empoli e Spezia qualcosina poteva fare di più nell’evitare quei due gol che hanno sancito due sconfitte pesanti per la classifica del Napoli. Inoltre, il gioco di Spalletti, non richiede in dosi massicce l'appoggio al portiere o la costruzione dal basso (come, invece, spesso capitava con Gattuso). Per questo Ospina potrebbe perdere il posto a discapito di Meret nel Napoli, con l'italiano che spera sia arrivato il suo momento.

Meret Napoli

SSC Napoli: torna Meret titolare?

Ospina-Meret, il 2022 potrebbe essere l’anno della scelta definitiva tra i due nel Napoli. Perché il club sa bene che Alex Meret vuole giocare per non perdere la Nazionale e per farlo il Napoli dovrà prendere una scelta: rinnovare Meret e garantirgli la maglia da titolare o rinnovare Ospina e mandar via Meret. Ora il colombiano non è più poi così insostituibile ed è possibile anche che Spalletti decida di cambiare in porta, così come accade in mezzo al campo di continuo. Meret aspetta di trovare continuità e ora la sua ora è pronta a scoccare.