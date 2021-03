Sarebbe ingiusto non evidenziare il partitone di Hysaj

Tra lo scetticismo generale, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi (più bassi che alti), Elseid Hysaj viene premiato da Gattuso e viene schierato dall'inizio a Milano contro i rossoneri di Pioli. Un po' perchè da quelle parti c'è Castillejo, mancino a cui piace rientrare verso il centro del campo e un destro a sinistra può limitare molto i movimenti dell'avversario, un po' perchè Mario Rui è da un po' che fa innervosire Gattuso, ma l'albanese si presenta dal 1' al Meazza senza alcun timore.

PRECISO, puntuale, aggressivo al punto giusto. Argina le pochissime discese di Castillejo e di Dalot aiutato da un preziosissimo Insigne, quando si tratta di attaccare lo fa senza paura, come fosse padrone del ruolo. Concentrato e lucido per lunghi tratti della gara. Hysaj è la bella sorpresa della domenica sera.

EPPURE tra qualche mese dirà addio ai colori azzurri. Gattuso disse di Maksimovic tempo fa: "Dobbiamo solo ringraziarlo per ciò che fa visto che è in scadenza di contratto", un po' per dire 'non possiamo aspettarci troppo da un calciatore che ha la testa altrove'. A Hysaj andrebbero fatti dei ringraziamenti importanti dopo la prestazione di stasera.

CONTRO la Roma tornerà a giocare nella sua posizione originale, quella di esterno destro. Complice la squalifica di Di Lorenzo, diffidato ed ammonito stasera, l'albanese trasla a destra e Mario Rui prenderà posto sulla sinistra. E' stato facile attaccarlo quando se l'è meritato. Stasera ha fatto una gran partita e non sarebbe giusto far finta di nulla.

