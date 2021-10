Sarà decisivo?

E' tornato! Dries Mertens, l'uomo dei record del Napoli, dopo l'infortunio e l'operazione alla spalla che lo ha tenuto fuori da campi da gioco per diverso tempo, si è messo a disposizione di Luciano Spalletti ed è pronto a dare il proprio contributo alla causa azzurra. A cominciare dalla gara di Europa League con il Legia Varsavia, che lo ha visto protagonista dal primo minuto, ma anche nelle ultime giornate di campionato, dove ha cominciato ad assaporare nuovamente il rettangolo verde.

Il ruolo decisivo di Mertens

Dries Mertens

Con il ritorno in campo di Mertens e alla luce di quanto sta facendo in questa prima parte di stagione Victor Osimhen, la domanda che in molti si fanno è: quale sarà la sua posizione in campo? La scelta di 'sarriana' memoria lo ha portato ad essere prima punta, un centravanti atipico, di movimento, con fiuto del gol che lo ha lanciato nell'elite del calcio azzurro.

Da qui, la prima ipotesi: Mertens può ricoprire all'occorenza il ruolo di prima punta, al posto di Osimhen, in una sorta di alternanza, all'occorrenza, durante i match. Senza dimenticare, però, che può risultare e deve risultare decisivo nel momento in cui, a gennaio, l'attaccante nigeriano partirà per la Coppa D'Africa. La prima scelta sarà lui e la squadra di conseguenza dovrà rivedere il suo modo di giocare come visto col Legia. Il recupero dell'attaccante belga, infatti, sembra sia stato orientato, nella sua completezza, proprio per questo periodo, avendo così una condizione fisica al top.

La duttilità di Mertens

Ma la duttilità di Mertens, la sua qualità, fa sì che si possa pensare di utilizzarlo anche in un'altra posizione. Lasciando Osimhen centravanti, potrebbe prendere il posto di Piotr Zielinski a gara in corso, in posizione più avanzata. Il suo modo di giocare, abile nello stretto, potrà tornare sicuramente utile in partite complicate come quella col Torino e in previsione di quello che sarà a breve quando Osimhen non ci sarà.

Mertens in scadenza di contratto

Ultimo punto, ma da non sottovalutare, è la scadenza del contratto che potrebbe funzionare da stimolo dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Il suo attuale contratto prevede la scadenza al 30 giugno 2022, con opzione per una ulteriore stagione al 2023. Un' annata vissuta da protagonista potrebbe valergli un altro anno in azzurro, oppure potrebbe attrarre l'interesse di club che gli prospettino una nuova avventura.

RIPRODUZIONE RISERVATA