La duttilità di Raspadori è un lusso, non una raccomandazione

Ultime notizie Napoli - Una decina di anni fa, Tuttosport in prima pagina piazzò una fotografia di Fernando Llorente e la didascalia “È solo bello?”, interrogandosi sulla sua efficacia in campo. Nel 2023, il protagonista è l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, e la didascalia potrebbe essere “È solo forte?”. La risposta, naturalmente, è sì. Ma c’è un discorso da fare.

di Claudio Russo - @claudioruss

Raspadori: forte sì, ma dove?

Nel momento in cui Aurelio De Laurentiis decise di impegnare circa 30 milioni di euro in pagamenti pluriennali per assicurarsi Giacomo Raspadori dal Sassuolo, la scelta fu più che giusta. Perchè nel momento in cui acquisti un 22enne italiano in rampa di lancio, ti assicuri almeno un quinquennio di crescita continua di un giocatore di talento indubbio, e soprattutto di una duttilità notevole. Una dote che, nel calcio degli ultimi anni, rappresenta un lusso inestimabile: in 36 presenze, dati Transfermarkt, Raspadori ha giocato

12 volte da punta centrale

11 volte da ala sinistra

8 volte da seconda punta

1 volta da ala destra

La duttilità è un valore pregiatissimo: per Spalletti prima, e Garcia ora, avere a disposizione giocatori come Raspadori - così come il dimenticato Elmas, che lo scorso anno ha sommato presenze in sette ruoli - è un lusso che permette di variare tatticamente e di rendere fluido, e non rigido, lo schema in campo. Poi ci sono le posizioni preferite: Raspadori ha dichiarato di sentirsi maggiormente una punta centrale, ma nel Napoli non solo c’è Simeone nel reparto, ma anche un Osimhen attualmente tra i più forti al mondo. Viene naturale doversi adattare, ma l’efficacia media di Raspadori non cala: il talento è così puro che, pur in altre posizioni, trova sbocchi naturali nei piedi del 23enne di Bentivoglio.

Il pupillo di De Laurentiis

Cinque milioni per il prestito oneroso, venticinque per il riscatto obbligatorio, altri cinque legati a bonus. L’esborso economico di Aurelio De Laurentiis per Giacomo Raspadori è nella top 10 della storia del Napoli. Logico, ovviamente, che l’investimento debba essere preservato, curato, titillato ed infine scatenato sul terreno di gioco. Il talento c’è, e l’attenzione del patron pure. Così come quella di Garcia, che finora ci ha puntato, sfruttando le doti di Raspadori al servizio delle sue idee tattiche, quelle che vedono l’esterno tagliare verso il centro. De Laurentiis, nel dispensare poche frasi legate al mondo del calcio durante la giornata di ieri, ha voluto enfatizzare la bravura di Raspadori. Il pupillo è pupillo. Non passi il messaggio sbagliato, però: Rudi Garcia su Jack ci punta perchè è di talento e la sua efficacia è conclamata. Non perchè sia il pupillo di De Laurentiis, a maggior ragione visto l’impegno economico nella top 10 della sua gestione.