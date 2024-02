Primi sprazzi di Traorè, una caratteristica si è già rivelata determinante

Notizie Napoli calcio. Il Napoli rialza la testa e travolge per 6-1 il Sassuolo, regalando la prima vittoria sulla panchina azzurra a mister Calzona. Una partita dominata dalla squadra partenopea, capaci di rimontare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa.

Una bella reazione per scacciare le nubi del pareggio beffa a Cagliari e ripartire a caccia della clamorosa rimonta europea. Tra i protagonisti del Mapei Stadium c'è sicuramente Hamed Traorè, autore di una prestazione di livello: il presidente De Laurentiis era curioso di vederlo all'opera e di sicuro non è stato deluso dall'ex di giornata. Spulciando le statistiche di Traorè, una su tutte salta all'occhio: il 100% dei passaggi riusciti, ovvero zero errori in appoggio per lui. Collante tra centrocampo ed attacco, è riuscito a svariare al meglio riuscendo anche a liberare maggiore spazio ad un Kvaratskhelia apparso in ripresa.

Primi sprazzi di Traorè per il Napoli (al netto di un avversario in netta difficoltà), ma la risposta dell'ivoriano è stata perentoria: il Napoli osserva e valuta, c'è in ballo un riscatto da 25 milioni.