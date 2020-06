Pregiudizi universali...

Ultimissime Napoli - Andrea Petagna ancora deve giocare un minuto con la maglia del Napoli, ma ha già un primato. Senza vederlo all'opera e vittima sempre dei soliti pregiudizi (di buon auspicio visti i risultati precedenti) di coloro che conoscono a stento dieci giocatori sul panorama calcistico mondiale, il buon Andrea è già stato bocciato. Quando si parla di lui, c'è chi lo considera quasi un miracolato perché ritenuto non all'altezza di potersi dividere l'attacco con il magico Mertens. "Pigliamm a Belotti", l'invito estivo di calciomercato dei professori è servito. Per certi versi ricorda un po' quando dagli spalti del San Paolo si gridava, anche se il calciatore era squalificato: "Miett a Francini!". Il 'Petagnone' negli ultimi quattro anni ha avuto una crescita spaventosa, forse anche non prevista. Questo è frutto solamente del grande lavoro di questo ragazzo che stava per perdersi in serie B tra Vicenza ed Ascoli. Tutti parlano del miracolo Gasperini all'Atalanta, ma quel progetto è iniziato con Petagna. Molti potranno dire che in quella esperienza ha segnato in due anni 11 reti, ma vanno ricordati i 14 assist che hanno permesso a Percassi di realizzare plusvalenze da urlo con Conti, Gagliardini, Kessie e tanti altri ragazzi che hanno beneficiato del lavoro sporco del gigante triestino.

La consacrazione avviene a Ferrara dove il primo anno mette a segno 17 gol stagionali in 37 partite diventando un pilastro della compagine di Semplici. Quest'anno, nonostante il cambio di guida tecnica ed una squadra con tutto il rispetto modesta, è riuscito a riandare in doppia cifra. La rete segnata ieri al San Paolo è da centravanti puro, un messaggio verso chi nutre ancora dubbi perché esiste solo Belotti. A proposito, il 9 del Torino ha un gol in meno di Petagna quest'anno e nella scorsa stagione ha segnato lo stesso numero di reti stagionali giocando però in una formazione nettamente più forte. Gattuso ha grande fiducia nell'attuale attaccante della Spal e vuole vederlo all'opera per giudicarlo. A Napoli si potrebbe fare una formazione con tutti i nomi bocciati a prescindere dalla tifoseria salvo poi essere idolatrati e rimpianti una volta andati via. Anche Petagna è vittima dei pregiudizi universali.

