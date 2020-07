Perchè a Napoli non verranno mai top player già fatti...

"Servono giocatori pronti, già fatti", "Osimhen è un punto interrogativo", "Perchè non prendere Immobile alle stesse cifre?". Sono le domande o le affermazioni più frequenti in questo periodo di stallo tra la fine della stagione calcistica e l'inizio di un mercato che verrà spostato di un mese. Il nome di Osimhen infiamma i tifosi più esperti, quello che l'hanno seguito, studiato e che si sono informati. Per tutti gli altri sarebbe Immobile il nome adatto per dare a Gattuso un nuovo centravanti. Proviamo, ergo, a rispondere a chi chiede giocatori fatti, non scommesse e chiede a gran voce l'arrivo di Immobile o addirittura il ritorno di Cavani.

AL NAPOLI giocatori 'fatti' o 'pronti', come dir si voglia, non vengono, a meno di casi eclatanti. Il top player che chiede la piazza napoletana non è quello a cui fa riferimento, di solito, il presidente De Laurentiis. Il Napoli opera sulla base di due parametri imprescindibili che sono: 1) l'età. Per fare le cosiddette plusvalenze non puoi comprare calciatori che si avviano verso i trent'anni perchè poco rivendibili. 2) l'ingaggio. Il calciatore con lo stipendio più alto al Napoli è Kalidou Koulibaly che percepisce circa 7 mln netti l'anno. Poi ci sono gli Insigne, i Lozano ed i Mertens che circolano intorno ai 5 quasi. E' prima di tutto una questione di bilancio, il monte ingaggi non può salire vertiginosamente e poi se prendi un calciatore con un ingaggio già da 5 mln che dovesse far bene a Napoli dovresti aumentargli lo stipendio fino ad andare fuori budget per un eventuale rinnovo.

IMMOBILE ha compiuto da poco trent'anni. Avrebbe sicuramente la maturità per portare sulle spalle il peso dell'attacco di una squadra forte come il Napoli, ma tra due anni non avrà più il mercato che ha oggi e rivenderlo a prezzi alti (come piace al Napoli) sarebbe impossibile.

L'INTENTO è far business, non vincere per forza. Ricordiamocelo, altrimenti diamo una visione distorta a chi ci legge.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

